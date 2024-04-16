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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أسرة الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر تبدأ تلقي العزاء بالحامدية الشاذلية

أشرف زكي فى عزاء
أشرف زكي فى عزاء شرين سيف النصر

تتلقى أسرة الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر عزائها بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

ويستقبل شقيقها شريف العزاء وسط حالة من الحزن الشديد خاصة وأن وافتها جاء مفاجأة وصادمة للجميع.

وحرص على حضور العزاء الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والإعلامي طارق علام وشبيه عادل إمام والذى عمل معها فى فيلم أمير الظلام وأيمن عزب.

 

عزاء شيرين سيف النصر
عزاء شيرين سيف النصر
عزاء شيرين سيف النصر
عزاء شيرين سيف النصر

وفاة شيرين سيف النصر عن 56 عاما

يذكر أن شريف سيف النصر شقيق الراحلة شيرين سيف النصر أعلن بشكل مفاجئ خبر وفاتها عن 56 عاما، من خلال نشر صورة لشقيقته عبر "إنستجرام" قائلًا: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

 

نعي نقابة المهن التمثيلية 

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة شيرين سيف النصر التى رحلت عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية.

قالت النقابة فى بيان: تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنانة شيرين سيف النصر والتي توفت السبت.

 

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحلة ؛  داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

وتعد شيرين سيف النصر واحدة من أشهر نجمات الفن تخرجت عام 1991 فى كلية الحقوق، عاشت في فرنسا بعض سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك فى السفارة المصرية واكتشفها لتشارك في مسلسل ألف ليلة وليلة عام 1986، ثم تتوالى أعمالها في الدراما التلفزيونية والتي من أبرزها غاضبون وغاضبات، من الذي لا يحب فاطمة، المال والبنون، اللص الذي أحبه.


وفي السينما شاركت في العديد من الأعمال منها سواق الهانم، النوم فى العسل، اعتزلت التمثيل في نهايات عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانيه عام 2001 بعد الطلاق، لتشارك في عدة أعمال من أبرزها فيلم أمير الظلام عام 2002.


يذكر أن آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما مسلسل "أصعب قرار"، بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي.

شيرين سيف النصر مسجد الحامدية الشاذلية اشرف زكي

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