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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إيلون ماسك يطرد آلاف الموظفين من تسلا.. ما السبب؟

تسلا إيلون ماسك
تسلا إيلون ماسك

تستعد تسلا لفصل أكثر من 10% من موظفيها في قسم السيارات الكهربائية على مستوى العالم.

في مذكرة تنشر لأول مرة من خلال موقع الأخبار "إلكتريك"، أبلغ الملياردير إيلون ماسك الموظفين بأنه على الرغم من كراهيته لهذا الإجراء، "إلا أنه يجب تنفيذه".

وفقًا لأحدث تقرير سنوي، كانت لدى تسلا 140,473 موظفًا على مستوى العالم حتى ديسمبر، فقد ضاعفت أعداد موظفيها العام الماضي.

وجاء في البريد الإلكتروني الذي أرسله المليارير إيلون ماسك: "لقد قمنا بمراجعة شاملة للتنظيم واتخذنا القرار الصعب بتقليص أكثر من 10% من قوة العمل لدينا على مستوى العالم".

وقال أحد الموظفين المفصولين في تسلا لبي بي سي، إنه تم حظره من الوصول إلى بريده الإلكتروني، وكذلك جميع الموظفين الآخرين الذين سيتم فصلهم.

 

ما سبب فصل موظفي تسلا؟

جاء قرار فصل موظفي تسلا كأحدث مثال على تأثيرات المزيد من المنافسة وضعف الطلب في قطاع السيارات الكهربائية.

وأرجعت رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إلى الموظفين خلال عطلة نهاية الأسبوع، تخفيضات الوظائف المخطط لها إلى الحاجة لـ "خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية"، وفقًا لتقرير من رويترز. 

تسلا إيلون ماسك موظفي تسلا

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