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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

خلاص جبت آخرك.. كيف تتخلص من تأثير ضغوط الحياة على الجسم؟

صدى البلد

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الإجهاد العصبي بين الحين والآخر بسبب أعباء الحياة وكثرة المهام وانتشار السهر والأطعمة غير الصحية مما يسبب فقدان التركيز وانخفاض القدرة على العمل.

ووفقا لما ذكره موقع “adventhealth ” إليكم مجموعة من الوسائل الطبيعية لعلاج الإجهاد العصبي.

الأعشاب المهدئة تعمل على التخلص من الإجهاد العصبي والتوتر وتعزز التركيز وأشهرها البابونج واللافندر والنعناع.

التمارين الرياضية مادة الإندورفين التي يمكنها تهدئة الأعصاب وتحسين مزاجنا مثل التمدد والمشي.
 

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 تناول نظامًا غذائيًا طبيعيًا ومتوازنًا وحافظ على رطوبة جسمك وللتخلص من الاجهاد العصبي تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات ب والمغنيسيوم والكالسيوم ودهون أوميجا 3.

قم بتهدئة عقلك بالصلاة أو التأمل لقد وجد العلماء أن الصلاة تثير استجابة الاسترخاء التي تقمع التوتر والإجهاد العصبي، وتهدئ العقل والجسم وتعزز الشفاء. 

كتابة اليوميات لاستكشاف مشاعرك وأفكارك العميقة لتتمكن من معالجتها بشكل أفضل والتخلص من الاجهاد الذي يقلل من القلق الإجهاد العصبي الناتج عن كثرة الضغوط أو التوتر والقلق.

وتشمل الفوائد الأخرى للكتابة زيادة الفهم والتعلم، وإبطاء الشيخوخة العقلية وتعزيز التركيز واجعل الأمر بسيطًا مثل القائمة أو مفصلاً مثل سرد شعري لما يدور في ذهنك.
 

الإجهاد العصبي الشيخوخة التوتر والقلق التمارين الرياضية الأعصاب الإندورفين استرخاء

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