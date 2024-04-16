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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كلينت إيستوود في عمر الـ 93.. تحول كبير بمظهره يثير دهشة الجمهور

صدى البلد

ظهر النجم السينمائي الشهير كلينت إيستوود مؤخرًا بشكل مختلف تمامًا عن مظهره المعتاد، مما أثار دهشة جمهوره. 

و التقطت صور لإيستوود البالغ من العمر 93 عامًا وهو يرتدي قبعة بيسبول ونظارة شمسية، ويبدو عليه التقدم في السن بشكل كبير.

تفاصيل المظهر الجديد:

بدا إيستوود بوزن زائد وملابس فضفاضة، مما غير ملامحه بشكل كبير، ظهرت على وجهه علامات التقدم في السن بشكل واضح، مثل التجاعيد والشعر الأبيض، كان يرتدي ملابس غير رسمية، مما يختلف عن مظهره الأنيق المعتاد.

ردود فعل الجمهور:

 أعرب العديد من معجبي إيستوود عن دهشتهم من التغير الكبير في مظهره، أبدى البعض قلقهم على صحة النجم الكبير، متسائلين عن سبب هذا التغير المفاجئ.

أكد آخرون على احترامهم وتقديرهم لإيستوود ومسيرته الفنية الطويلة، بغض النظر عن مظهره.

مسيرة إيستوود الفنية:

يعتبر كلينت إيستوود واحدًا من أشهر نجوم السينما في العالم، وله مسيرة فنية طويلة وحافلة تمتد لأكثر من ستة عقود. وقد اشتهر بأدواره في أفلام الغرب الأمريكي والأفلام البوليسية.

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