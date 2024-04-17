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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

أول رد من نادي الزمالك على عقوبات رابطة الأندية بعد فوزه على الأهلي| اعرف الحكاية

أول رد من نادي الزمالك
أول رد من نادي الزمالك على عقوبات رابطة الأندية

قررت رابطة الأندية المصرية فرض عقوبات قاسية على نادي الزمالك بعد فوزه على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس الإثنين بعد تأجيلها من الجولة العاشرة للدوري المصري.

غرامة مالية ومنع من الحضور

وأوضحت الرابطة المصرية عبر المركز الإعلامي التابع لها اليوم الثلاثاء أنها فرضت غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك بسبب تعمده إهدار وقت المباراة من خلال سحب وإخفاء الكرات من الملعب.

كما قررت الرابطة معاقبة عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك بإيقافه لمدة مباراتين بسبب مشاركته في سحب وإخفاء الكرات من الملعب. هذا إلى جانب منع مصطفى حسين (ميلا) عامل فريق الزمالك في المباريات من حضور 4 مباريات لنفس السبب.

رد النادي

من جانبه، كشف لاعب كرة القدم السابق أحمد حسن عن أول قرار لمجلس إدارة نادي الزمالك بعد العقوبات التي فرضت عليه عقب لقائه مع النادي الأهلي.

وقال (حسن) عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه على لسان مصدر، قرر الزمالك الاستئناف على عقوبة رابطة الأندية من أجل تخفيضها.

فوز بعد 21 سنة

وقد فاز نادي الزمالك على النادي الأهلي في المباراة التي أقيمت بإستاد القاهرة بهدفين الأول من اللاعب سيف الجزيري في الدقيقة 44 والثاني من نفس اللاعب في الدقيقة 87 مقابل هدف واحد من النادي الأهلي عن طريق اللاعب أحمد عبد القادر في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

ويعتبر هذا الفوز لنادي الزمالك هو الأول منذ 4 سنوات على النادي الأهلي في الدوري الممتاز وذلك منذ الفوز الذي حققه الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الدور الثاني لموسم 2019-2020. كما أنه الفوز الأول من نادي الزمالك على النادي الأهلي منذ 21 عامًا، وذلك في مواجهات الدور الأول.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة في القمة 127 محتلًا بذلك المركز العاشر، فيما تجمد رصيد النادي الأهلي عند 21 نقطة محتلًا المركز التاسع. 

وفي السياق، فرضت رابطة الأندية المصرية عقوبات أيضًا على النادي المصري البورسعيدي في الجولة الثامنة المؤجلة لدوري المصري بلقائه مع نادي مودرن فيوتشر بإيقاف حسين سيد حسين لاعب الفريق مباراة واحدة بسبب طرده لحصوله على إنذارين بنفس المباراة.

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