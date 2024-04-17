ارتفاع كبير في درجات الحرارة وتدهور الرؤية الأفقية.. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلًا

حذت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل.

ووجهت هيئة الأرصاد توجيها عاجلا لجميع متابعيها على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وقالت إنه من المتوقع أن تتأثر الجمهورية اليوم الأربعاء برياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجة الحرارة على كافة الأنحاء .

ويصاحب ذلك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه وخليج السويس وشمال الصعيد .



كما يؤدى الى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.



لذلك يجب أن تحمي نفسك أثناء العاصفة اتباع التعليمات الآتية:





- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء ساعة الذروة

- كما ينصح بالإكثار من تناول السوائل

- وعلى مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء أصدرت هيئة الأرصاد البيان كالآتي:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 22

العاصمة الإدارية 36 22

6 أكتوبر 37 21

بنهــــا 35 22

دمنهور 35 22

وادي النطرون 35 20

كفر الشيخ 36 22

المنصورة 36 21

الزقازيق 37 22

شبين الكوم 37 22

طنطا 36 21

دمياط 30 20

بورسعيد 29 20

الإسماعيلية 37 21

السويس 37 21

العريش 36 20

رفح 34 19

رأس سدر 36 20

نخل 35 20

كاترين 30 16

الطور 32 21

طابا 30 20

شرم الشيخ 34 23

الإسكندرية 36 18

العلمين 35 17

مطروح 35 17

السلوم 34 16

سيوة 34 16

رأس غارب 34 22

الغردقة 34 23

سفاجا 30 22

مرسى علم 35 22

شلاتين 32 20

حلايب 29 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 29 21

الفيوم 36 21

بني سويف 36 20

المنيا 36 20

أسيوط 37 21

سوهاج 36 21

قنا 37 22

الأقصر 37 22

أسوان 37 22

الوادي الجديد 36 20

أبوسمبل 36 21