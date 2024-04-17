عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ننشر أول صور ترصد انتظام امتحانات المهام الأدائية بمدارس الجيزة اليوم

امتحانات المهام الادائية
امتحانات المهام الادائية

شهدت مدارس محافظة الجيزة اليوم عقد امتحانات الترم الثاني “للمهام الأدائية” للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 ، دون أي شكاوى.

 

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة : يتم إجراء امتحانات الترم الثاني “للمهام الأدائية” للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي  لمعرفة مدى تحقق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي الثاني.

 

ويتم وضع امتحانات الترم الثاني “للمهام الأدائية” للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي  بمعرفة موجه المادة مع مراعاة اختبار المهام المناسبة لميول التلاميذ.

 

وتكون المهام الأدائية فترة دراسية كاملة اثناء اليوم الدراسي ، ولا يتم عقد امتحانات الترم الثاني 2024 للمهام الأدائية في الحصة الأولى والحصة الأخيرة من اليوم الدراسي وحسب ظروف كل مدرسة.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: المهام الأدائية تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات، وتقدم دليلا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، خلال الفصل الدراسي، وهي تمثل مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره فترة دراسية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يوزع المعلم على الطلاب عددا من المهام الأدائية المتعلقة بالمقرر الدراسي، ويختار الطالب واحدة منها، بحيث ينتهي منها خلال الفترة المحددة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مراعاة تقديم المعلم الدعم اللازم لطلابه في اختيار المهام الأدائية المناسبة لميولهم .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصص 35 درجة للمهام الأدائية لكل مادة، توزع كالتالي :

  • على التخطيط الجيد 5 درجات
  • على جدية العمل 5 درجات
  • على المنتج النهائي 25 درجة.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  تخصيص 5 درجات بكل مادة لانتظام حضور الطلاب إلى المدرسة، وتحسب بالآلية التالية :

  • يستحق الطالب 5 درجات في حالة مواظبته على الحضور إلى المدرسة، وتغيبه أحيانا 3 أيام بعذر مقبول
  • يستحق الطالب 3 درجات في حالة مواظبته على الحضور إلى المدرسة وتغيبه أحيانا بدون عذر
  • يستحق الطالب درجة واحدة في حالة تغيبه كثيرًا بدون عذر.

امتحانات المهام الادائية
امتحانات المهام الادائية
امتحانات المهام الادائية
امتحانات المهام الادائية
امتحانات المهام الادائية
امتحانات المهام الادائية
امتحانات المهام الادائية
امتحانات المهام الادائية
امتحانات المهام الادائية
امتحانات المهام الادائية
امتحانات المهام الادائية
امتحانات المهام الادائية
امتحانات المهام الادائية
امتحانات المهام الادائية
امتحانات المهام الادائية
امتحانات المهام الادائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة.. لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

33 كلمة قد تفهم خطأ في القرآن.. صحّح معلومات عن كتاب الله

بيلعبوا لنفسهم.. مهيب عبدالهادي: هذان اللاعبان مغضوب عليهما من كولر داخل الأهلي

تراجعت بالأسواق .. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 17-4-2024

ميدو يكشف عن لاعب لا يستحق التواجد في الأهلي| تفاصيل

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 - 4 - 2024

بعد قرار التموين الأخير| انخفاض أسعار الخبز في هذا الموعد.. وهذه عقوبات المحتكرين

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

هبوط مستمر| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق

صراع حاد بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي بسبب غزة.. وصحيفة أمريكية: لا يثقون ببعضهم البعض

وزيرا التعليم والعمل يتفقدان معرض مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمنتدى "إديوتك إيجيبت"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تضرب مصر خلال ساعات.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة للوقاية من رياح الخماسين

كيف يتحكم الشخص النرجسي في أدمغة الآخرين؟

احذروا الخروج إلا للضرورة.. ظاهرة جوية تؤثر على 5 فئات اليوم

يسافر الكونغو بطائرة خاصة.. هل يداوي الأهلي جراحه محليا بالفوز على مازيمبي أفريقيًا؟

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ