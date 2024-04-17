ننشر أول صور ترصد انتظام امتحانات المهام الأدائية بمدارس الجيزة اليوم

شهدت مدارس محافظة الجيزة اليوم عقد امتحانات الترم الثاني “للمهام الأدائية” للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 ، دون أي شكاوى.

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة : يتم إجراء امتحانات الترم الثاني “للمهام الأدائية” للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي لمعرفة مدى تحقق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي الثاني.

ويتم وضع امتحانات الترم الثاني “للمهام الأدائية” للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمعرفة موجه المادة مع مراعاة اختبار المهام المناسبة لميول التلاميذ.

وتكون المهام الأدائية فترة دراسية كاملة اثناء اليوم الدراسي ، ولا يتم عقد امتحانات الترم الثاني 2024 للمهام الأدائية في الحصة الأولى والحصة الأخيرة من اليوم الدراسي وحسب ظروف كل مدرسة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: المهام الأدائية تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات، وتقدم دليلا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، خلال الفصل الدراسي، وهي تمثل مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره فترة دراسية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يوزع المعلم على الطلاب عددا من المهام الأدائية المتعلقة بالمقرر الدراسي، ويختار الطالب واحدة منها، بحيث ينتهي منها خلال الفترة المحددة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مراعاة تقديم المعلم الدعم اللازم لطلابه في اختيار المهام الأدائية المناسبة لميولهم .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصص 35 درجة للمهام الأدائية لكل مادة، توزع كالتالي :

على التخطيط الجيد 5 درجات

على جدية العمل 5 درجات

على المنتج النهائي 25 درجة.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص 5 درجات بكل مادة لانتظام حضور الطلاب إلى المدرسة، وتحسب بالآلية التالية :

يستحق الطالب 5 درجات في حالة مواظبته على الحضور إلى المدرسة، وتغيبه أحيانا 3 أيام بعذر مقبول

يستحق الطالب 3 درجات في حالة مواظبته على الحضور إلى المدرسة وتغيبه أحيانا بدون عذر

يستحق الطالب درجة واحدة في حالة تغيبه كثيرًا بدون عذر.

امتحانات المهام الادائية

امتحانات المهام الادائية

امتحانات المهام الادائية

امتحانات المهام الادائية

امتحانات المهام الادائية

امتحانات المهام الادائية

امتحانات المهام الادائية