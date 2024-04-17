سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 - 4 - 2024

أسعار الذهب اليوم.. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

سعر الذهب يوم 17 - 4 - 2024

عيار 24 بيع 3,703 جنيه، شراء 3,726 جنيه.



عيار 22 بيع 3,394 جنيه، شراء 3,415 جنيه.



عيار 21 بيع 3,240 جنيه، شراء 3,260 جنيه.



عيار 18 بيع 2,777 جنيه، شراء 2,794 جنيه.



عيار 14 بيع 2,160 جنيه، شراء 2,173 جنيه.



عيار 12 بيع 1,851 جنيه، شراء 1,863 جنيه.



الأونصة بيع 115,159 جنيه، شراء 115,870 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 25,920 جنيه، شراء 26,080 جنيه.



الكيلو بيع 3,702,857 جنيه، شراء 3,725,714 جنيه.



سعر الذهب يوم 16 - 4 - 2024

عيار 24 بيع 3,703 جنيه، شراء 3,737 جنيه.

عيار 22 بيع 3,394 جنيه، شراء 3,426 جنيه.

عيار 21 بيع 3,240 جنيه، شراء 3,270 جنيه.

عيار 18 بيع 2,777 جنيه، شراء 2,803 جنيه.

عيار 14 بيع 2,160 جنيه، شراء 2,180 جنيه.

عيار 12 بيع 1,851 جنيه، شراء 1,869 جنيه.

الأونصة بيع 115,159 جنيه، شراء 116,225 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 25,920 جنيه، شراء 26,160 جنيه.

الكيلو بيع 3,702,857 جنيه، شراء 3,737,143 جنيه.

الذهب

سعر الذهب يوم 15 - 4 - 2024

عيار 24 بيع 3,691 جنيه، شراء 3,714 جنيه.

عيار 22 بيع 3,384 جنيه، شراء 3,405 جنيه.

عيار 21 بيع 3,230 جنيه، شراء 3,250 جنيه.

عيار 18 بيع 2,769 جنيه، شراء 2,786 جنيه.

عيار 14 بيع 2,153 جنيه، شراء 2,167 جنيه.

عيار 12 بيع 1,846 جنيه، شراء 1,857 جنيه.

الأونصة بيع 114,803 جنيه، شراء 115,514 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 25,840 جنيه، شراء 26,000 جنيه.

الكيلو بيع 3,691,429 جنيه، شراء 3,714,286 جنيه.



الذهب

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخرى، حيث تتراوح قيمة المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.