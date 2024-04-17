عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 - 4 - 2024

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم.. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

سعر الذهب يوم 17 - 4 - 2024

عيار 24 بيع 3,703 جنيه، شراء 3,726 جنيه.


عيار 22 بيع 3,394 جنيه، شراء 3,415 جنيه. 


عيار 21 بيع 3,240 جنيه، شراء 3,260 جنيه.


عيار 18 بيع 2,777 جنيه، شراء 2,794 جنيه. 


عيار 14 بيع 2,160 جنيه، شراء 2,173 جنيه. 


عيار 12 بيع 1,851 جنيه، شراء 1,863 جنيه. 


الأونصة بيع 115,159 جنيه، شراء 115,870 جنيه. 

الجنيه الذهب بيع 25,920 جنيه،  شراء 26,080 جنيه.


الكيلو بيع 3,702,857 جنيه، شراء 3,725,714 جنيه. 
 

 

سعر الذهب يوم 16 - 4 - 2024

عيار 24 بيع 3,703 جنيه، شراء 3,737 جنيه.

عيار 22 بيع 3,394 جنيه، شراء 3,426 جنيه.

عيار 21 بيع 3,240 جنيه، شراء 3,270 جنيه.

عيار 18 بيع 2,777 جنيه، شراء 2,803 جنيه. 

عيار 14 بيع 2,160 جنيه، شراء 2,180 جنيه.

عيار 12 بيع 1,851 جنيه، شراء 1,869 جنيه.

الأونصة بيع 115,159 جنيه، شراء 116,225 جنيه. 

الجنيه الذهب بيع 25,920  جنيه، شراء 26,160 جنيه.

الكيلو بيع 3,702,857  جنيه، شراء 3,737,143 جنيه.

الذهب 

سعر الذهب يوم 15 - 4 - 2024

عيار 24 بيع 3,691  جنيه، شراء 3,714 جنيه.

عيار 22 بيع 3,384  جنيه، شراء 3,405 جنيه. 

عيار 21 بيع 3,230  جنيه، شراء 3,250 جنيه.

عيار 18 بيع 2,769  جنيه، شراء 2,786 جنيه. 

عيار 14 بيع 2,153  جنيه، شراء 2,167 جنيه. 

عيار 12 بيع 1,846 جنيه، شراء 1,857 جنيه.

الأونصة بيع 114,803 جنيه، شراء 115,514 جنيه. 

الجنيه الذهب بيع 25,840 جنيه،  شراء 26,000 جنيه. 

الكيلو بيع 3,691,429 جنيه، شراء 3,714,286 جنيه. 
 

الذهب 

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخرى، حيث تتراوح قيمة المصنعية بين  30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب سعر جرام الذهب جرام الذهب عيار 21 عيار 24 عيار 18 سعر جرام الذهب سعر الذهب يوم أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة.. لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

وقف مؤقت لرحلات مصر للطيران إلى دبي بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

33 كلمة قد تفهم خطأ في القرآن.. صحّح معلومات عن كتاب الله

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

تضرب مصر خلال ساعات.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة للوقاية من رياح الخماسين

موضوعات متعلقة

4 مناطق مستثناة.. جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة والمحافظات

وظائف خالية بجهاز شؤون البيئة| الشروط والتقديم

دفع رسوم التصالح على مخالفات البناء 3 أضعاف لعدة أسباب.. تعرف عليها

سعر الذهب اليوم 16 - 4 - 2024

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق ذوي الاحتياجات الخاصة 2024

سعر الذهب اليوم 15 - 4 - 2024

لو هتسافر بره مصر في عيد الفطر.. كيفية استخراج شهادة تحركات

تعرف على أماكن وموعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024

ترشيحاتنا

توجيهات من القيادة السياسية بالتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

طرح تذاكر مباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفدرالية الأفريقية

دعاء النبي للتخلص من الكسل فى العبادة .. ردده ستصبح نشيطًا

سكاي نيوز: الولايات المتحدة تسعي لاستخدام الفيتو ضد انضمام فلسطين للأمم المتحدة

عواصف رملية تضرب القاهرة اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد

وثائق إسرائيلية تكشف توسع حكومة نتنياهو في بناء المستوطنات بالقدس الشرقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قفزة قوية| سعر الدولار اليوم بالبنوك.. وضربة مدوية للتجار في السوق السوداء

للانتقام.. لماذا يحب النرجسي تصوير الأشخاص دون علمهم

هبوط مستمر| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق

تضرب مصر خلال ساعات.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة للوقاية من رياح الخماسين

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ