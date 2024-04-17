الكشف عن مخطط إسرائيلي خطير لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى

كشفت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأربعاء، عن خطة وضعها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فأن المتطرف بن جفير أدرج في خطة وزارته السنوية خطة لتغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي، بما يشمل السيطرة على المسجد الأقصى المبارك والسماح لليهود بالصلاة فيه.

وبحسب الهيئة الإسرائيلية فأن بن جفير أدرج في خطته توسيع العنصر التكنولوجي المساعد للشرطة وتعزيز تشكيلاتها في الحرم القدسي وتنفيذ تدابير تكنولوجية شرطية بمحيطه.

ولفتت إلى أن هذا الأمر أثار في الماضي معارضة قوية من الأوقاف والأردنيين، وأدى إلى احتجاجات وصدامات فلسطينية ضد الشرطة التي حاولت نصب بوابات إلكترونية عند مداخل الحرم القدسي عام 2017.

واضافت "من بين أهداف خطة العمل، تعزيز التحكم في الحرم القدسي ومنع التمييز فيه، والمقصود هنا التمييز ضد اليهود، الذين تعتبر حرية العبادة فيه بالنسبة لهم مقيدة"، وفق الهيئة الإسرائيلية.