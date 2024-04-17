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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 10 حالات تعدي بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز الدلنجات و إيتاي البارود و حوش عيسى عن إزالة 10 حالات تعدي على مساحة 1400 متر مربع عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض وشدات خشبية.

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حبس عامل وزوجته تخلصا من ابنهما بسبب تعاطي المخدرات في البحيرة

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توريد 11.648 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

وتجدر الإشارة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

البحيرة إزالة 10 حالات تعدي البناء المخالف حملات إزالة التعديات محافظ البحيرة نائب محافظ البحيرة شون وصوامع حالات تعدى

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