حبس عامل وزوجته تخلصا من ابنهما بسبب تعاطي المخدرات في البحيرة

قررت جهات التحقيق بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حبس عامل وزوجته أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد لهما فى المواعيد القانونية لقيامهما بقتل ابنهما شنقا بسب تعاطيه المواد المخدرة.

اصطحب فريق من جهات التحقيق المتهمين إلى مكان حدوث الواقعة، لإجراء المعاينة التصويرية للواقعة على النحو المبين فى اعترافهما فى تحقيقات جهات التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تمكنت من كشف غموض العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر عثر عليه مشنوقا داخل غرفته بقرية كفر عسكر شنديد التابعة لمركز إيتاي البارود، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدى المجنى عليه بسبب تعاطيه المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بورود بلاغ من صبحي.ال، مقيم قرية كفر عسكر شنديد التابعة لذات المركز، بالعثور على جثة نجله حسين.ص.ال، 28 عاما، داخل حجرته بالمنزل مشنوق فى السرير الخاص به، وتم التحفظ على الجثة لحين انتقال جهات التحقيق لإجراء المناظرة للجثمان وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إيتاي البارود، إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أن هناك شبهة جنائية، وتم بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، والد المجنى عليه صبحي.ال، بمساعدة زوجته والدة المجنى عليه وذلك لقيام المجنى عليه بتعاطى المواد المخدرة، فقاموا بارتكاب الواقعة وافتعال واقعة الانتحار للتهرب من فعلتهما.