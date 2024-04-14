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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتلَ عاملا وأصاب طليقته.. ضبط المتهم في واقعة نادي المعلمين بكفر الدوار

القبض علي المتهم
القبض علي المتهم بالبحيرة

تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة من ضبط «محمد .أ» المتهم في واقعة رؤية الأبناء بنادي المعلمين في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والذى تسبب في وفاة أحد الأشخاص وإصابة طليقته وأحد الأطفال، لدي محاولته خطف ابنته من أمها الحاضنة، أثناء تنفيذ حكم الرؤية.

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شهدت مدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة واقعة مؤسفة بقيام شخص بإطلاق النار على طليقته، ابنة خالته، خلال جلسة رؤية لطفلتهما في نادى المعلمين بكفر الدوار، وتسبب الحادث في إصابة شخص حاول منعه من إطلاق النار، ما أدى إلى مصرعه، وإصابة طليقته وأحد الأطفال الذي تصادف تواجده في مكان الحادث.

وأكد أحد الأهالى أن المتهم ذهب لسيارته، أمام مدخل كفر الدوار المواجه للنادى، وأحضر سلاح نارى أطلق منه عدة أعيرة، وأضاف أنه سادت حالة من الفزع في المكان المخصص لتنفيذ قرارات محكمة الأسرة لرؤية الأطفال للآباء والأمهات غير الحاضنين لأبنائهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار بالواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أنه عند تواجد «محمد. أ» في مكان الحادث تنفيذًا لحكم محكمة الأسرة برؤية ابنته، حدثت مشادة مع طليقته، الحاصلة على حضانة ابنته، قام على أثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية تسببت في وفاة شخص وإصابة شخصين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، ونقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام، والمتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وأسفر الحادث عن وفاة فتحى محمود، 33 سنة، عامل، بطلق نارى في الصدر، وإصابة طليقة المتهم «سحر. عوض»، 23 سنة، ربة منزل، مقيمة بعزبة النبراوية التابعة لمجلس قرية بولين في مركز كفر الدوار، بطلقة في الظهر، وكذلك إصابة الطفل «أحمد تامر»، 5 سنوات، بطلقة بالساق اليسرى.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة الجهود لسرعة ضبط المتهم، الذي فر بسيارته عقب ارتكابه الحادث، وأمرت النيابة بدفن الجثمان بمعرفة ذويه بعد انتهاء عمل الطب الشرعى، وسرعة ضبط المتهم.

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