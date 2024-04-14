السائق قفز من السيارة.. مصرع طالبة غرقاً في البحيرة |تفاصيل

كان القدر هو من يسوقهن لا أقدامهن لمصير مؤلم وأد أحلام إحداهن في مهدها وطبع ذكرى قاسية على الأخرتين لن تنمحي بسهولة من مخيلتيهما.

أنهت "ليلى" درسها الخصوصي بمدينة المحمودية، في محافظة البحيرة، سارعت الخطى بصحبة زميلتيها دعاء وزينب لتلحقن بمواصلة تقلهن إلى قريتهن شدرشة، بمركز الرحمانية.



وأثناء تحرك السائق بالسيارة فقد سيطرته عليها لتندفع باتجاه المياه مباشرة، ليقفز ناجيًا بحياته تاركا الثلاثة يصارعن الغرق لم تستطع ليلى مقاومة الغرق .

ونعى مواطن يدعى أقارب الفقيدة قائلًا: "طالبة من أنجب بناتنا وأحسنهن خلقا وأدبا رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك فسيح جناته ورحم الله والدك وألهم والدتك الصبر والسلوان".

ونعتها مواطنة تسمى روان حمدي: "إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يصبر أهلك والله كنتي من الشخصيات المحترمة والطيبة إللى قابلتها مش مصدقة والله، إن دا حصل ربنا يرحمك يا حبيبتي، عروسة الجنة وشهيدة العلم".

بينما قال مواطن يدعى محمد عيسى: "اللهم إنا نحتسب ليلى حمادة خطاب عندك من الشهداء فقد خرجت فى طلب العلم وماتت غريقة".