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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم خدمات طبية لأكثر من 800 مواطن بالبحيرة

قوافل طبية بالبحيرة
قوافل طبية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بالبحيرة بالتنسيق مع الوحدة  المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى ومؤسسة راعي مصر قافلة طبية بقرية أبو الشقاف تم خلالها الكشف على عدد 568 حالة تنوعت ما بين 110 باطنة و 95 أطفال  و95 نساء و 42 أسنان و 70 رمد و 90 ضغط وسكر و 66 تحليل دم وتم صرف العلاج بالمجان.

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يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وإستمرارا لجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل الطبية والسكانية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات. 

كما تم تنفيذ قافلة طبية مماثلة بقرية الإمام الحسيني التابعة لقرية مؤسسة البستان بمركز الدلنجات تم خلالها الكشف على 250 مواطن بمختلف التخصصات الباطنة والأطفال والأسنان والرمد مع صرف العلاج وعمل نظارات.

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني .

البحيرة الدكتورة نهال بلبع قوافل الطبية نائب محافظ البحيرة مدينة حوش عيسي محافظة البحيرة قافلة طبية صرف العلاج

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