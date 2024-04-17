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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

صدى البلد

أصيب 3 أشخاص في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، اليوم الاربعاء، إثر تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي، بمدخل قرية أبوصير الملق على كوبري الري بمركز الواسطى، شمال المحافظة، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخاريه مع سيارة سيارة ملاكى بمدخل قرية أبوصير الملق على كوبري الري لمركز الواسطى ببنى سويف، أسفر عن إصابة أسرة واحدة بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي.

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبلت مستشفى بنى سويف التخصصي، 3 مصابين جميعهم من أسرة واحدة، مقيمون بقرية ابو صير الملق بمركز الواسطي، مكونة من زوج وزوجتة ونجلهما، وهم: عماد فوزي، 37 سنه، وبه اشتباه كسر بالساق اليمنى، وولاء معوض سليمان 34 سنة، وبها إشتباه مابعد الإرتجاج،  وطفلهما احمد عماد، 6 سنوات، وبه إشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

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