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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

رئيس قضايا الدولة يحدد موعد تسليم جوائز وقف الفنجري لعام 2024

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة

قرر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة بحوث خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، تحديد موعد تسليم جوائز المسابقة للفائزين عن العام الحالي ٢٠٢٤ يوم الاثنين  الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ وذلك بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن في ٤٢ شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين بمحافظة الجيزة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.


الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للوقف سبق وأن أعلنت نتيجة المسابقة  بتاريخ 1/4/2024 ، وقد أعلنت أسماء الفائزين الآتية:

أولاً: في موضوع: التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي.
قررت اللجنة العليا للوقف الآتي:
-الفائزة بالجائزة الأصلية، وقدرها 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه"، هي:
السيدة/ أسماء أحمد إبراهيم فرج الله - "معيدة بكلية التجارة - إدارة الأعمال - جامعة الأزهر.
ـ الفائزان بالجائزة التقديرية، وقدرها 7000 جنيه "سبعة آلاف جنيه" لكل فائز، هما:
1ـ الدكتورة/ مروة فتحي السيد البغدادي - أستاذ مساعد - رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة - المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية.
2- السيد/ محمود عبد المعز عبد الرحمن سيد - إمام وخطيب ومدرس.

ـ الفائزون بالجائزة التشجيعية وقدرها 5000 جنيه "خمسة آلاف جنيه" لكل فائز، وهم السادة:
1ـ الدكتور/ حاتم مصطفى محمد أبو سعيدة - مدرس بكلية اللغة العربية - جامعة الأزهر - فرع المنوفية.
2- الدكتور/ سيد حسن عبد الله حسن - أستاذ القانون العام - كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر – فرع أسيوط.
3- السيد/ حسن سيد محمد حسين - إمام وخطيب ومدرس.
4- الدكتور/ باسم شحاته على البربرى - مدرس بكلية الدراسات الإسلامية - جامعة الأزهر - فرع دسوق.
5- الدكتور/ مسعود عبود عبد المنعم عرابي - مدرس الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
6- الدكتور/ عادل محمد أبو الهيثم - كبير أئمة بالأوقاف - حاصل على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن.

ثانيًا: في موضوع: تجديد الخطاب الدعوي الإصلاحي في منهج الشيخ الشعراوي.
قررت اللجنة العليا للوقف الآتي:
ـ الفائز بالجائزة الأصلية، وقدرها 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه" هو:
الدكتور/ حمادة ربيع عبد الحكيم عبد الرحيم - أستاذ مساعد - كلية الآداب - جامعة المنيا - قسم الدراسات الإسلامية.
ـ الفائزان بالجائزة التقديرية وقدرها 7000 جنيه "سبعة آلاف جنيه" لكل فائز، وهما: 
1- الدكتورة/ راندا محمد عبد الرحمن محمود - رئيس بحوث بمعهد بحوث وقاية النباتات.
2- دكتور/ محمود على على أحمد برايا - مدرس بكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة - جامعة الأزهر.
ـ الفائزون بالجائزة التشجيعية وقدرها 5000 جنيه "خمسة آلاف جنيه" لكل فائز، وهم:  
1ـ دكتور/ خلف محمد متولي نصار- أستاذ مساعد - العقيدة والمذاهب المعاصرة -بالجامعة الإسلامية بمنيسوتا.​
2- السيدة/ أبرار سيد حسن عبد الله - حاصلة على ليسانس الشريعة والقانون.
3- دكتور/ محمد فتحي فرج بيومي​- أستاذ بجامعة المنوفية - كلية العلوم - قسم علم الحيوان.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لوقف المرحوم المستشار الدكتور/ محمد شوقي الفنجري، لصالح خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، برئاسة المستشار/ مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف، وعضوية كل من السادة:
1ـ فضيلة الأستاذ الدكتور/ شوقي إبراهيم علام​    (مفتي الديار المصرية)
2ـ الأستاذ الدكتور/ إبراهيم الهدهد                   (رئيس جامعة الأزهر الأسبق)
3- الأستاذ الدكتور/ أحمـد فؤاد باشا​             (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق)
4- الأستاذ الدكتور/ عبد الله عبد الفتاح التطاوي (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق)
5ـ الأستاذ الدكتور/ محمد محمود أبو هاشم​​  (نائب رئيس جامعة الأزهر)
6ـ السيد المستشار/ محمد حسن محمد         (نائب رئيس الهيئة - الأمين العام)
7- السيد المستشار/ سامح سيد محمد     (نائب رئيس الهيئة - مقرر اللجنة العليا للوقف).

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها مقرر اللجنة العليا للوقف.

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