عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 6 موظفين بإدارة الطب الوقائى بصحة القليوبية فى حادث تصادم ..صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

اطمأن اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على مصابي حادث سيارة نقل تابعة للإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة بالقليوبية، بعد اصطدامها بسيارة ملاكي خاصة من ناحية عزبة الوحايشة بطريق شبين القناطر، ونتج عن الحادث إصابة 6 أفراد من الطب الوقائي. 

وعلى الفور توجه المحافظ يرافقه الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة لمستشفى قها ومستشفى جامعة بنها للاطمئنان على المصابين ومنهم طبيبة أصيبت بتجمع دموي خفيف في الحوض وتم وضعها بمستشفى قها تحت الملاحظة وطبيب أصيب بكسر خفيف في أحد فقرات الرقبة وغير مسبب لأي مضاعفات وتم وضعه تحت الملاحظة بمستشفى قها . 

كما توجه المحافظ لمستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على أحد العاملين من مديرية الصحة والذي تم تحويله من مستشفى قها إلى مستشفى الجامعة نتيجة إصابته بكسر مضاعف في الذراع اليمنى أثر على الدورة الدموية وتم تحويله لمستشفى الجامعة لسرعة تنفيذ ما يتطلبه المريض من جراحة للاوعية الدموية. 

وكلف محافظ القليوبية مدير مديرية الشئون الصحية بتوفير الرعاية الصحية للمصابين والتنسيق بين مستشفى قها ومستشفى بنها الجامعي لمتابعة حالتهم الصحية على مدار الساعة من خلال الأطقم الطبية لحين تمام شفائهم وعودتهم جميعا إلى منازلهم 

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لأطقم الإسعاف و الأطباء والتمريض الذين بذلوا كافة الجهود من أجل توفير الرعاية الصحية لهم .

oo
oo
pp
pp
]]
]]
القليوبية محافظ القليوبية شبين القناطر وكيل وزارة الصحة مستشفى قها مستشفى بنها الجامعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

سعره نزل| شعبة المخابز تزف بشرى للمواطنين بشأن رغيف الخبز

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

تعليق ناري من سيد عبدالحفيظ بشأن عودته للنادي الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتابع بدء موسم توريد القمح بصوامع بنها.. صور

لجان لتوفير السلع والخدمات لسكان بديل العشوائيات بالقليوبية

تعليم القليوبية: رفع حالة الطوارئ لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

المشدد 3 سنوات لموظف لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

تأجيل محاكمة المتهمين بقـ.ـتل شخص بالقليوبية لجلسة 11 يونيو

صحة القليوبية: التوسع في العيادات المسائية وإحالة المتغيبين بطب أسرة بنها للتحقيق

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. وكيل رياضة القليوبية يتابع عددا من المشروعات بشبين وطوخ

إحالة العاملين المتغيبين عن العمل بمراكز الشباب بالقليوبية للتحقيق

ترشيحاتنا

حماس تتهم واشنطن بعرقلة صفقة الأسرى.. والدوحة: مفاوضات غزة «متعثرة»

تعرف على موقف بيرسي تاو من المشاركة أمام مازيمبي

مدفعية الاحتلال تطلق نيران الغضب على جنوب لبنان بعد حادثة مسيرة الجليل

قريب جدا.. نتنياهو يكشف موعد الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني

مفاجأة.. 4 ملايين يورو حجم خسائر الأهلي بسبب موديست| تفاصيل

ضربة رادعة.. ارتفاع مصابي هجوم مسيرة الجليل إلى 18 صهيونيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. منة فضالي تثير الجدل بظهورها | شاهد

بلاها لحمة| 6 بدائل رخيصة من الخضروات و5 أنواع فاكهة.. تعرف عليها

بعد خسارة وزنها.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| شاهد

أسوأ 10 أنواع من المشاعر ممكن تمر بها في حياتك

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ