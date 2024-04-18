موبايل الغلابة.. اشتر أشيك موبايل Infinix بسعر 4000 جنيه|عرض لفترة محدودة

تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر إبريل مع عروض عيد الفطر المبارك.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع إلكتروني مصري شهير يبيع هاتف Infinix Smart 7 HD بخصم 20% ليصل سعره إلى 4099 جنيه، كما يوجد كود خصم إضافي بقيمة 75 جنيه مصري.



Infinix Smart 7 HD

مواصفات هاتف Infinix Smart 7 HD :-

* يدعم Infinix Smart 7 HD شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

* يدعم Infinix Smart 7 HD شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G .

* يأتي Infinix Smart 7 HD بأبعاد 163.8×75.6×8.7 ملم مع وزن 188 جرام .

* متانة وجودة الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من البلاستيك سواء الظهر أو الإطار .

* الشاشة تأتي بشكل النوتش في منتصف الشاشة وتأتي من نوع IPS LCD وتأتي بمساحة 6.6 إنش بجودة الـ 720×1612 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 267 بكسل لكل إنش مع سطوع يصل الي 500 شمعة .

* يتوفر الهاتف بذاكرة صلبة بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت .

* كما يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت الميموري بحجم يصل الي 2 تيرا .

* يأتي Infinix Smart 7 HD بمعالج من شركة ميدياتيك من نوع Helio A22 بتكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي من نوع PowerVR GE8320 .

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* الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بالإضافة إلى فلاش أحادي .

* الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 13 ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي AI وهي الكاميرا الخاصة بالعزل مع فلاش مزدوج من نوع ليد فلاش .

* يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .

* الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac كما يدعم الـ Dual-band .

* يدعم الهاتف البلوتوث بإصدار 5.0 مع خاصيتي الـ A2DP, LE .

* يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A Gps .

* وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي في ظهر الهاتف كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

* يدعم الهاتف مستشعرات التسارع والقرب .

* منفذ الـ USB يأتي من نوع Micro USB مع دعمه لخاصية الـ OTG .

* البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن بقوة 10 واط .