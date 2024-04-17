لو ابنك ضعيف.. تناول ثمرة من الموز يوميا

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الـموز الصحية للأطفال.



1- لمعالجة الإسهال: يواظب على أكل الموز المصاب بالإسهال يوميا، فإنه يقضي على الإسهال لاحتوائه على مادة البكتين.

2- لمعالجة اضطرابات الجهاز الهضمي: المثابرة على أكل الموز يفيد الجهاز الهضمي، شرط أن يمضغ جيدا.

3- لمعالجة الإرهاق والتعب: يعتبر الموز خير فاكهة ودواء للمرهقين الذين أضناهم التعب.

4- لنمو الجسم: إن وجبة مؤلفة من الخبز والموز والحليب كافية في مساعدة الجسم على النمو . وأكل ثلاث موزات يوميا تسد حاجة الإنسان الى الكالسيوم والحديد والفوسفور.

5- لمعالجة الأملاح الزائدة في الجسم: يعتبر الموز دواء هاما للمصابين بزيادة الأملاح، ويقضي عليها، ويمد الجسم بالحرارة.

6- لمعالجة تسوس الأسنان: أكل موزة واحدة في اليوم كفيلة في الحد من تسوس الأسنان ونخرها.

7- للحوامل : يفيد أكل الموز الحوامل، فإنه يحفظ توازن الحامل خلال حملها.

8- الموز لايلائم: أصحاب السمنة ، مرضى السكري ، والحرقة ، وألم المعدة،

ومرضى اليرقان، والربو، وأصحاب الرمد الطبيعي، ومرض الأكزيما، والحكاك، والقيء.

9- والموز غذاء مفيد للأطفال، فهو سريع الهضم، ومفيد أيضا للطفل الرضيع بعد الشهر الثالث من عمره، لاحتوائه على النشويات والبروتينات.