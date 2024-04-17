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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لو ابنك ضعيف.. تناول ثمرة من الموز يوميا

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الـموز الصحية للأطفال.


1- لمعالجة الإسهال: يواظب على أكل الموز المصاب بالإسهال يوميا، فإنه يقضي على الإسهال لاحتوائه على مادة البكتين.
2- لمعالجة اضطرابات الجهاز الهضمي: المثابرة على أكل الموز يفيد الجهاز الهضمي، شرط أن يمضغ جيدا.
3- لمعالجة الإرهاق والتعب: يعتبر الموز خير فاكهة ودواء للمرهقين الذين أضناهم التعب.
4- لنمو الجسم: إن وجبة مؤلفة من الخبز والموز والحليب كافية في مساعدة الجسم على النمو . وأكل ثلاث موزات يوميا تسد حاجة الإنسان الى الكالسيوم والحديد والفوسفور.
5- لمعالجة الأملاح الزائدة في الجسم: يعتبر الموز دواء هاما للمصابين بزيادة الأملاح، ويقضي عليها، ويمد الجسم بالحرارة.
6- لمعالجة تسوس الأسنان: أكل موزة واحدة في اليوم كفيلة في الحد من تسوس الأسنان ونخرها.
7- للحوامل : يفيد أكل الموز الحوامل، فإنه يحفظ توازن الحامل خلال حملها.
8- الموز لايلائم: أصحاب السمنة ، مرضى السكري ، والحرقة ، وألم المعدة، 
ومرضى اليرقان، والربو، وأصحاب الرمد الطبيعي، ومرض الأكزيما، والحكاك، والقيء.
9- والموز غذاء مفيد للأطفال، فهو سريع الهضم، ومفيد أيضا للطفل الرضيع بعد الشهر الثالث من عمره، لاحتوائه على النشويات والبروتينات.

اضطرابات الجهاز الهضمي الموز الموز للاطفال موز

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