بدون فرن .. طريقة عمل بيتزا الطاسة

إذا كنت تودين تقديم وصفة سهلة وبسيطة علي العشاء أو الغداء نقدم لك طريقة عمل بيتزا الطاسة وهي بيتزا سائلة لا تحتاج لفرن.

المقادير

*لعمل العجينة

كوب من الدقيق الأبيض.

3 ملاعق كبار من الزبادي.

بيضة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

لعمل الصلصة

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

لعمل الحشوة

خضار حسب الموجود ” فلفل، حلقات بصل، زيتون شرائح، طماطم، مشروم”.

جبن شيدر.

جبن موتزاريلا.

طريقة التحضير

1/نحضر صوص البيتزا نخلط الكاتشب مع الزيت مع الزعتر ونتركهم جانباً.

2/ في مقلاة على النار نضع كل الخضروات المستخدمة في حشو البيتزا مع ملعقة زيت ثم نشوحها على النار حتى تذبل ثم نتركه جانباً.

3/ نخلط عجينة البيتزا نخلط الزبادي مع الزيت مع البيض والملح بواسطة المضرب اليدوي حتى يتكون خليط متجانس خالي من أي تكتلات.

4/ نضيف الدقيق مع البيكنج بودر ثم نستكمل الخلط بالمضرب اليدوي حتى يظل متجانساً.

5/ في مقلاة غير لاصقة، نضع القليل من الزيت ثم نصب خليط عجينة البيتزا السائلة ونضع عليها الصلصة ثم مقادير الحشوة وحلقات الزيتون وأخيراً طبقة الجبن.

6/نغطي المقلاة بواسطة غطاء محكم جداً ثم نتركها على نار هادئة حتى تنضج، تقريباً من 20 إلى 25 دقيقة ثم نضعها في طبق التقديم ونقدمها ساخنة.