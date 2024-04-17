عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: الأمن العربي لا يتجزأ ولن نترك مصير المنطقة لدعاة الحروب

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حذرت من التبعات السياسية والامنية للحرب على قطاع غزة كما حذرت من امتداد الصراع واتساعه وإدخال المنطقة في العنف والعنف المضاد.

جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى الذى جمعه بعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، بقصر الاتحادية واذاعته إكسترا نيوز .

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نيران الحرب على قطاع غزه امتدت خلال الشهور القليلة الماضية لتشمل المنطقة كلها وأصبح المشهد الأقليمي بالغ التوتر يهدد امن ومصير الشعوب.

وقف الحرب

 وأضاف الرئيس عبد الفتاح أنه ناقش مع ملك البحرين ضروره وقف الحرب على قطاع غزة ووقف التصعيد والحفاظ على المنطقة من التهديدات وعدم ترك مصيرها لدعاه الحروب.

وإشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن الأمن العربي كله لا يتجزأ وتم الاتفاق على دفع الاطراف انتهاج العقلانية والتخلي عن الحلول العسكرية.

التهديدات الحروب الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الشعوب الملك حمد بن عيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

الرئيس : إجبار المدنيين الفلسطينيين على النزوح أمام صمت المجتمع الدولي

«دبروا احتياجاتكم»| قطع المياه بعد غد عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله .. هل يعاقب النائم عنها ؟

الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جمهورية جديدة

بنك الطعام المصري يعلن عن تنفيذ برنامج "فيتامين د"للوقاية من هشاشة العظام

السعودية .. حدث مهم في المدينة المنورة يخص رحلة العمرة

لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى العاصمة الإيرانية طهران

نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع العاهل البحريني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج لافت.. ياسمين الخطيب تبهر متابعيها | شاهد

لو بتعمل دايت.. فوائد مذهلة للرجيم

إطلالة لافتة.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا| شاهد

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ