السيسي: الأمن العربي لا يتجزأ ولن نترك مصير المنطقة لدعاة الحروب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حذرت من التبعات السياسية والامنية للحرب على قطاع غزة كما حذرت من امتداد الصراع واتساعه وإدخال المنطقة في العنف والعنف المضاد.

جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى الذى جمعه بعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، بقصر الاتحادية واذاعته إكسترا نيوز .

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نيران الحرب على قطاع غزه امتدت خلال الشهور القليلة الماضية لتشمل المنطقة كلها وأصبح المشهد الأقليمي بالغ التوتر يهدد امن ومصير الشعوب.

وقف الحرب

وأضاف الرئيس عبد الفتاح أنه ناقش مع ملك البحرين ضروره وقف الحرب على قطاع غزة ووقف التصعيد والحفاظ على المنطقة من التهديدات وعدم ترك مصيرها لدعاه الحروب.

وإشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن الأمن العربي كله لا يتجزأ وتم الاتفاق على دفع الاطراف انتهاج العقلانية والتخلي عن الحلول العسكرية.