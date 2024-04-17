انعقاد جولة المشاورات السياسية الأولى بين مصر ولوكسمبورج بالقاهرة

انعقدت، اليوم الأربعاء، جولة المشاورات السياسية الأولى بين مصر ولوكسمبورج بمقر النادي الدبلوماسي بالتحرير برئاسة السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ورأسها من الجانب اللوكسمبورجي السيدة السفيرة/ فيرونيك دوكينورف مديرة الشئون السياسية بوزارة خارجية لوكسمبورج.

جاء انعقاد الجولة دعماً لعلاقات التعاون والتنسيق بين البلدين وسعياً لتنميتها وتطويرها نحو آفاق أرحب، حيث تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب علاقات التعاون الثنائي على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من لوكسمبورج إلى مصر خاصة في قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا والمعلومات والرقمنة والبنية الأساسية والسياحة والطيران المدني واللوجستيات. كما تم التطرق لفرص التعاون العلمي والتعليم الفني المتخصص. ومثلت المشاورات فرصة للترحيب بتطور العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وترفيع مستواها إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة وما تتيحه من فرص لتعميق التعاون والاستثمارات وتحفيز الشراكات في المجالات الصناعية والخدمية.

هذا، وقد حرص الجانبان على استثمار انعقاد المشاورات لتبادل وجهات النظر والتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الحرب على قطاع غزة، وإيجاد آفق سياسي لإنهاء إحتلال الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن التطرق للتطورات في المنطقة العربية، وفي أفريقيا، والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها الإقليمية والعالمية.