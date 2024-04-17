السفير رخا أحمد حسن يعلق على زيارة ملك البحرين للقاهرة

علق السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق على لقاء اليوم الذى جمع بين الرئيس السيسي والملك حمد بن عيسى عاهل البحرين بقصر الاتحادية.

وقال رخا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الخلاصة” المذاع عبر قناة “المحور” أن زيارة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى تأتي في توقيت مهم للغاية بسبب تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل الأمر الذي قد يتسبب في اتساع دائرة الصراع في المنطقة.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الاسبق أن دول الخليج ستكون الاكثر تضررا حال اتسعت دائرة العنف بين إيران وإسرائيل وأقدمت إسرائيل على ضرب المفاعلات النووية الإيرانية.

حرب متعددة الأطراف

وأكد السفير رخا أحمد حسن أنه لا توجد دولة ترغب ان تنخرط المنطقة في حرب متعددة الاطراف لان إيران لن تحارب إسرائيل بمفردها حيث تمتلك العديد من الأذرع في العراق واليمن وسوريا.

وأكد السفير رخا أحمد حسن أن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من الرد على إيران وأكدت انها لن تشارك معها في اي حرب ضد طهران.