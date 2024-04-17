الخطيب ونجوم الكرة يشاركون في عزاء والد وليد سليمان .. صور

وصل منذ قليل الكابتن محمود الخطيب رئيس نادى الأهلى ، وخالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي ، وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، والدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي، والناقد الرياضي علاء عزت، وعدد من نجوم الرياضة، عزاء والد وليد سليمان، لاعب الأهلى السابق ورئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

ونعى النادى الأهلى والد وليد سليمان، وكتب وليد سليمان عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى صباح اليوم، "إنا لله وإنا إليه راجعون أبي في ذمة الله".

و يُقام عزاء والد وليد سليمان، لاعب الأهلى السابق ورئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة السلام بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان