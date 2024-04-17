زلزال قوي يضرب وادي العصافير الفلسطيني

أفادت وسائل لبنانية بأنه تم تسجيل هزة أرضية ضربت شمال فلسطين تزامنا مع غارة جوية على بلدة الخيام استهدفت وادي العصافير وسُمع صداها الى صريفا وجوارها.

ووفق المصدر ذاته؛ فإنه على ما يبدو الاستهداف بصواريخ ارتجاجية.

وسجلت محطات الزلازل المصرية، في الساعة الثامنة صباح أمس الإثنين، هزة أرضية جديدة في البحر المتوسط، وأظهر موقع الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن بلغت قوة الهزة الأرضية 4.37 درجة على مقياس ريختر.



كما جاءت بيانات الهزة الأرضية علي عمق 8.76 درجة، على بُعد 337 كيلومترًا شمال مرسى مطروح، ولم تصدر أي بيانات بالشعور بتلك الهزات أو وقوع خسائر بسببها.

وبذلك يصل عدد الهزات الأرضية التي وقعت في نفس المنطقة، إلى 6 هزات على مدار الأيام الثلاثة الماضية، ويوجد منها من تجاوز حاجز 4 درجات على مقياس ريختر.