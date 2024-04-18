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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد"  لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 18-4-2024، حيث شهدت أسواق الصاغة ارتفاعا في الأسعار، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "آي صاغة".
 

أسعار الذهب اليوم في مصر
 

وسجّل سعر  الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 3731.5 جنيه للبيع و 3697.25 جنيه للشراء، بحيث ارتفعت الأسعار بنحو 5.75 جنيها.


وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 3265 جنيها للبيع و 3235 جنيها للشراء، حيث ارتفعت أسعار العيار بنحو 5 جنيها.

 

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سعر الذهب اليوم


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2798.5 جنيه للبيع و 2772.75 جنيها للشراء، و ربح العيار نحو 4.25 جنيه.


وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 2176.75 جنيها للبيع و 2156.75 جنيه للشراء، حيث صعدت أسعاره بنحو 3.25 جنيهات.

 

سعر الذهب اليوم في مصر
 

وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 26120 جنيها للبيع و 25880 جنيها للشراء، وسجل ارتفاعًا يقدر بنحو 40 جنيهًا.


والأونصة حوالي 2372  دولارًا للبيع و 2371  دولارًا للشراء بانخفاض نحو 2 دولار.

 

سعر مصنعية الذهب والدمغة

تختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


أسعار الذهب اليوم فى مصر 

تُعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلاً عن المستثمرين؛ نظرًا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.


عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا

يُعد  الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالمياً: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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