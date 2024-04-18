فستان لافت| نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

لفتت نسرين طافش الأنظار بأناقتها في أحدث جلسة تصوير، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكتاف مكشوفة أتسم بدرجات اللون البرتقالي الغامق المطرز ببعض التطريزات البسيطة.

وانتعلت نسرين طافش حذاء ذا كعب عالي باللون البيج، وتزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بتسريحة الضفائر، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون فستانها مما زاد من جاذبيتها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

نسرين طافش

نسرين طافش