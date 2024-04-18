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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| بيبو يعقد جلسة مع رئيس بعثة الأهلي فور الوصول

صدى البلد

حرص الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد اجتماع سريع مع الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الكونغو، فور الوصول إلى مطار لوبومباشي بالعاصمة الكونغولية.

وقام بيبو بإطلاع رئيس البعثة على كافة الترتيبات الخاصة بالإقامة  والانتقالات وملاعب التدريب وكافة الأمور المتعلقة بالبعثة خلال فترة تواجدها في لوبومباشي. 

ووصلت بعثة الفريق منذ قليل إلى  الكونغو بعد رحلة طيران شاقة من مطار القاهرة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق مازيمبي في المباراة المقرر لها عصر السبت المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد خاض تدريباته ظهر  أمس الأربعاء على ملعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

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