قبل الكلاسيكو| ضربة جديدة لريال مدريد

تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، ضربة جديدة خلال مواجهة مانشستر سيتي، الأربعاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في ملعب "الاتحاد".

وتعرض داني كارفاخال الظهير الأيمن لريال مدريد، لإصابة عضلية، ولم يستطع استكمال المباراة.

وقرر أنشيلوتي سحب كارفاخال، ودفع بالبرازيلي إيدير ميليتاو بدلا منه في الدقيقة 110، حيث إن اللقاء ذهب إلى الوقت الإضافي، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبات كارفاخال ثاني إصابة في صفوف الميرنجي خلال لقاء السيتي بعد فينيسيوس جونيور، قبل لقاء الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، الأحد المقبل، بالجولة 32 من الليجا.

وكان لقاء الذهاب في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو"، قد انتهى بالتعادل الإيجابي (3-3).

ومن المُقرر أن يواجه المتأهل بين مانشستر سيتي وريال مدريد في لقاء الليلة، بايرن ميونخ الألماني، في الدور نصف النهائي، والذي حسم التأهل على حساب آرسنال.

