أسعار وحش الأسفلت سكودا كودياك 2024 في السوق الكويتية

تعتبر سكودا كودياك 2024 إحدى أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تقدم تجربة قيادة مميزة.

تمتاز هذه السيارة بتصميم خارجي أنيق مع شبكة أمامية مطلية بالكروم تعزز من جاذبيتها وتضفي لمسة من الفخامة.

تضيف مصابيح الإضاءة بتقنية LED الحديثة إلى جاذبية التصميم مع ضمان إضاءة قوية وواضحة في جميع الظروف.

تأتي عجلات سكودا كودياك 2024 بتصميمات متنوعة تعزز من أدائها وثباتها على الطرق المختلفة، مما يجعلها مثالية للمغامرات والاستخدام اليومي على حد سواء.

توفر مرايا الباب بتقنية إلكترونية ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية راحة وسهولة في الاستخدام، مما يضيف إلى تجربة القيادة الفاخرة.

بفضل محركاتها القوية والكفاءة في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تقنيات السلامة والراحة المتطورة، تعتبر سكودا كودياك 2024 خيارًا مثاليًا للمستهلكين الباحثين عن سيارة فاخرة توفر توازنًا مثاليًا بين الأناقة والأداء.

سعر ومواصفات فئات سكودا كودياك:

1. 2024 1.4 7 Ambition: سعرها 12,500 دينار كويتي.

2. 2024 1.4 TSI Style 7-seater: سعرها 13,000 دينار كويتي.

3. 2024 1.4 7 Ti Sport line: سعرها 14,000 دينار كويتي.