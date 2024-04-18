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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل السردين المملح في المنزل

السردين
السردين

يعد سمك  السردين من الأغذية الصحية الغنية بالبروتين، وأحماض أوميغا 3 الدهنية المهمة والمسؤولة عن صحّة القلب والدماغ،تقدم الشيف فاطمة طنطاوي طريقة عمل السردين المملح فى المنزل.

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طريقة عمل السردين المملح في المنزل

إليك طريقة عمل السردين المملح في المنزل 

المكونات لعمل السردين المملح في المنزل

سردين طازج
ملح بحري خشن
ماء

الخطوات لعمل السردين المملح في المنزل

قم بتنظيف السردين

اشترِ سرديناً طازجاً من السوق.
قم بإزالة القشور والحريش والأحشاء.
اشطف السردين تحت الماء البارد لإزالة أي رواسب.

تحضير المحلول الملحي

امزج كمية مناسبة من الملح البحري الخشن مع الماء لإعداد الحل الملحي.
يُفضل استخدام تركيبة الحل بمقدار 100 جرام من الملح لكل لتر من الماء.

غمر السردين في المحلول الملحي

ضع السردين في وعاء أو إناء كبير واسع.
اسكب الحل الملحي فوق السردين حتى يغمر تمامًا.
قد يتطلب الأمر ضغط السردين بلطف لضمان غمره في الحل الملحي.


تخزين السردين المملح

ضع الوعاء المحتوي على السردين والحل الملحي في الثلاجة.
اترك السردين ليتخمر في الحل الملحي لمدة تتراوح بين 24 و 48 ساعة.
يمكنك التحقق من استعداد السردين عن طريق ملمس اللحم، حيث يجب أن يكون متماسكًا ومليئًا بالنكهة المملحة.


تجفيف السردين

بعد انتهاء فترة التخمير، قم بإزالة السردين من المحلول الملحي.
ضع السردين على صينية أو شبكة تجفيف.
اتركها في مكان جاف لتجف لمدة يومين إلى ثلاثة أيام حتى تصبح السطح الخارجي للسردين مجففًا.
بعد ذلك، يمكنك تناول السردين المملح مباشرة، أو استخدامه في وصفات أخرى. يُمكن تخزين السردين المملح في الثلاجة لمدة تصل إلى شهرين.

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