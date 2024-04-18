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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

«هترجع أفضل من الأول».. كيف تتخلصين من بقع الأريكة بصورة فعالة؟

كيف تتخلصين من بقع
كيف تتخلصين من بقع الأريكة بصورة فعالة؟

للتخلص من بقع الأريكة بصورة فعالة واستعادتها لحالتها الأفضل، يمكنك اتباع الخطوات التالية، بحسب ما نشره موقع medicalnewstoday.

كيف تتخلصين من بقع الأريكة بصورة فعالة؟

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التصرف السريع

قومي بالتصرف على الفور عندما تحدث البقعة على الأريكة.
استخدم منديل نظيف أو قطعة قماش لامتصاص أي سائل بشكل سريع دون أن تفركي البقعة، حيث قد تزيد من انتشارها.


تحديد نوع البقعة

حددي نوع البقعة لتحديد أفضل طريقة لإزالتها.
بعض الأنواع الشائعة للبقع تشمل القهوة، الشاي، العصائر، الزيوت، الحبر، والمستحضرات الكيميائية.


اتبع الإرشادات التالية لإزالة بعض البقع الشائعة

للبقع الزيتية: قمي بوضع مسحوق تلك على البقعة ودعيه يمتص الزيت، ثم قمي بتنظيفها بفرشاة ناعمة ومنظف قماش.
للبقع السائلة: ضعي قليلًا من الماء بدون تشبع على البقعة وامسحيها بلطف باستخدام قطعة قماش نظيفة.
للبقع الصلبة: استخدمي أداة غير حادة مثل ملعقة صغيرة لرفع الجزء الصلب من البقعة دون تجريدها من النسيج، ثم امسحي البقعة بمنظف قماش.


اختبار المنظفات

قبل استخدام أي منظف على الأريكة، قومي بإجراء اختبار صغير على جزء غير مرئي من النسيج للتأكد من أنه لن يتسبب في تلف النسيج أو تغير لونه.


التنظيف العميق

إذا كانت البقعة لا تزال ظاهرة بعد تطبيق الخطوات السابقة، قد تحتاجين إلى تنظيف عميق للأريكة.
يمكنك استدعاء خدمة تنظيف احترافية لتنظيف وتجديد الأريكة بشكل عام.
من الأفضل أن تتصلي بشركة تنظيف احترافية إذا كنت غير متأكدة من كيفية التعامل مع بقعة معينة أو إذا كانت الأريكة تحتاج إلى تنظيف عميق.

بقع الأريكة بقع الأريكة تحديد نوع البقعة الزيوت العصائر تفركي البقعة

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