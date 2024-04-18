مع ارتفاع درجات الحرارة.. طريقة تحضير ماسك زيت الزيتون والبيض

واقي شمس طبيعي

يمكنك استخدام ماسك الزيتون والبيض كحماية طبيعية من أضرار الشمس، وهذه هي الطريقة لتحضيره وفقا لما نشره موقع هيلثي :

المكونات لماسك الزيتون والبيض كحماية طبيعية من أضرار الشمس

2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر

بيضة واحدة

ماسك الزيتون والبيض كحماية طبيعية من أضرار الشمس

في وعاء صغير، قم بخلط زيت الزيتون والبيضة جيدًا حتى تحصل على خليط متجانس.

قومي بغسل وتنظيف وجهك جيدًا قبل استخدام الماسك.

استخدم أطراف أصابعك أو فرشاة ناعمة لتطبيق الماسك بشكل متساوٍ على وجهك ورقبتك، تجنبي منطقة العين.

اتركي الماسك على الوجه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف.

بعد ذلك، قومي بغسل وجهك جيدًا بالماء الفاتر وجففه بلطف بواسطة منشفة نظيفة.

يمكنك استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

يعتبر زيت الزيتون غنيًا بمضادات الأكسدة والفيتامينات الضرورية للبشرة، في حين يحتوي البيض على البروتينات والفيتامينات التي تساعد في تغذية البشرة وترطيبها. يمكن لهذا الماسك أن يساهم في حماية البشرة من أضرار الشمس وترطيبها وتغذيتها.

مع ذلك، يجب عليك دائمًا استخدام واقي شمس بنسبة حماية عالية عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة لضمان الحماية الكاملة لبشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.