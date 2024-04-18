لكارهي ال iPhone.. أحدث هواتف هواوي الرائدة بأسعار معقولة

أعلنت هواوي عن سلسلة Pura 70 الجديدة للهواتف الذكية الرائدة التي تركز على التصوير الفوتوغرافي في الصين.

تشتمل التشكيلة على أربعة طرازات وهي Pura 70 و Pura 70 Pro و Pura 70 Pro+ و Pura 70 Ultra. تركز هذه المقالة بشكل أساسي على إصداري Ultra و Pro+.

يعمل معالج Kirin 9010، وهو نسخة محسنة من معالج Kirin 9000s الذي يغذي سلسلة Mate 60، على تشغيل هاتفين Pura 70 Ultra و Pura 70 Pro+. يتكون المعالج من نواتين كبيرتين تعملان بتردد 2.30 جيجاهرتز وست نوى متوسطة تعمل بتردد 2.18 جيجاهرتز وأربع نوى صغيرة تعمل بتردد 1.55 جيجاهرتز. أما بالنسبة للرسومات، فهو يضم معالج الرسومات Mali-G710 والذي يتوفر أيضًا مع Kirin 9000s.

مواصفات وميزات هاتفين Huawei Pura 70 Ultra و Pura 70 Pro+

نظام التصوير XMAGE في سلسلة Huawei Pura 70 مزود بمستشعر كاميرا بدقة 50 ميجابكسل وبقياس بوصة واحدة. يتميز ببنية عدسة تلسكوبية دوارة ميكانيكيًا يمكنها التوسع والانكماش داخليًا. تزعم الشركة أنها يمكنها تحمل ما لا يقل عن 300000 عملية توسيع وانكماش. علاوة على ذلك، حتى في سرعات تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة.

ويمكنها التقاط صور واضحة. تدعم الكاميرا الرئيسية فتحة متغيرة تتراوح من f / 1.6 إلى f / 4.0 وتتميز بتقنية تثبيت التهتزاز بالتحويل الحسي للحصول على لقطات ثابتة. ويرافقها عدسة بزاوية عريضة للغاية 40 ميجابكسل وكاميرا ماكرو تليفوتوغرافي 50 ميجابكسل مع دعم OIS.

يحتوي هاتف Pura 70 Pro+ على نفس الكاميرا الأساسية مع فتحة متغيرة f / 1.4 ~ f / 4.0 ودعم OIS. يفتقر إلى نظام العدسة القابل للطي الذي يعتبر خاصًا بإصدار Ultra. يحتوي على عدسة بزاوية عريضة للغاية 12.5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو تليفوتوغرافي 48 ميجابكسل. يحتوي كلا الهاتفين على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

يتميز طرازا Pro+ و Ultra بلوحة OLED LTPO مقاس 6.8 بوصة والتي توفر دقة عرض عالية، ومعدل تحديث 1 هرتز - 120 هرتز، وخفوت PWM 1440 هرتز، وماسح ضوئي للبصمة في الشاشة، وزجاج كونلون من الجيل الثاني. يحتوي إصدار Pro + على بطارية بقوة 5050 مللي أمبير، بينما يمتلك إصدار Ultra بطارية بقوة 5200 مللي أمبير. يدعم كلا الهاتفين الشحن السلكي بقوة 100 وات والشحن اللاسلكي بقوة 80 وات. بالإضافة إلى ذلك، يوفر كلا الهاتفين أيضًا شحنًا لاسلكيًا عكسيًا بقوة 20 وات. يعمل كلا الهاتفين على نظام Harmony OS 4.2 ويوفران مواصفات مثل بطاقة SIM مزدوجة، و 5G، و Wi-Fi 802.11ax، و Bluetooth 5.2، و NFC، وجهاز إرسال IR، والمكالمات عبر الأقمار الصناعية. أخيرًا، يأتي كلا الهاتفين بهيكل حاصل على تصنيف IP68.

سعر وإتاحة هاتفين Huawei Pura 70 Ultra و Pura 70 Pro+

يأتي هاتف Huawei Pura 70 Ultra في خيارين، وهما 16 جيجابايت + 512 جيجابايت مقابل (حوالي 1380 دولارًا أمريكيًا) .