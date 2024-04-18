عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

متى نستطيع بسهولة أن نفر إلى الله؟..علي جمعة: الإجابة في 4 كلمات

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، ان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: {فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ} يقول الإمام النيسابوري في قوله تعالى: {فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ} أي التجئوا إليه، لا تعبدوا غيره؛ فأمر سبحانه وتعالى بالإقبال عليه، والإعراض عمن سواه.

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «فروا إلى الله» يعني بالتوبة، التوبة من ذنوبكم، وقال: «فروا منه إليه فاعملوا بطاعته».

وكان الحسين بن الفضل رضي الله تعالى عنه يقول: «احترزوا من كل شيءٍ دون الله ؛ فمن فر إلى غيره سبحانه وتعالى فإن الله قادر على أن يُعيده ويستولي عليه» لأنه كيف نخرج من سمائه، أو من أرضه.

وكان أبو بكر الورَّاق رحمه الله يقول: «فروا إلى الله» يعني أولئك الذين فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن.

وكان الإمام الجنيد سيد الطائفة من أهل الله يقول: «الشيطان داعي إلى الباطل ففروا إلى الله، حتى يمنعكم من كيد الشيطان، وفروا من الجهل إلى العلم، ومن الكفر إلى الشكر».

وكان عمرو بن عثمان يقول: «فروا من أنفسكم إلى ربكم» يعني توكلوا على الله سبحانه وتعالى، وفروا مما سوى الله إلى الله.

هذا كله الفرار من النفس إلى الله، من الشيطان إلى الرحمن، من الجهل إلى العلم، من الفقر إلى الناس إلى الغنى بالله سبحانه وتعالى، كل هذه المعاني في كلمة فروا إلى الله.

والسؤال متى تستطيع وبسهولة ويسر أن تفر إلى الله؟ الإجابة مذكورة في {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} جَمَال من الله، يؤكد كيفية العلاقة بين الله وبين البشر، فإنها مبنية على جمالٍ في جمال ،  فإذا آمنت بهذا استطعت أن تفر إلى الله، كيف لا وقد بدأك بجمال، وانتهى معك بجمالٍ أيضًا.
فر إلى الله الجميل الذي يحميك ابتداءً ، ويسترها معنا انتهاءً.

فروا إلى الله علي جمعة الإمام النيسابوري الإمام الجنيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

حقيقة تأثر مصر بمنخفض الهدير.. الأرصاد تصدر تنبيهًا جديدًا

400 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة الأمس.. وعيار 21 مفاجأة

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

بدء محاكمة حسين الشحات في قضية صفع الشيبي لاعب بيراميدز

نهاية الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم

ترشيحاتنا

السائق المتسبب بوفاة شخص وإصابة 4 آخرين في قبضة الأمن

تحركات دولية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على غزة |فيديو

بقضية محمد الشيبي.. دفاع حسين الشحات يطلب استدعاء عامر حسين وجمال علام

كشف غموض بلاغات سرقة بالقاهرة وضبط مرتكبيها والمسروقات| صور

عيار 18 كسر حاجز الـ2700 جنيه.. تطورات جديدة في أسعار الذهب اليوم

لن تصدق عينيك.. السبب الحقيقي وراء عاصفة وأمطار الإمارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتواريخ| عدد إجازات الموظفين في عيد العمال وشم النسيم

للي لسه ما أكلوش .. طريقة جديدة لتقديم الفسيخ والرنجة «جددي في أكلاتك»

هل يمكن للأشخاص النرجسيين أن يتغيروا ويتعلموا استراتيجيات صحية للتعامل؟

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

فيديو

ما بتقعدش.. دوللي شاهين: بنتي نور شقية وبتحب الغناء والرقص

دوللي شاهين تكشف لـ صدى البلد سر تغيير اسم أغنية ست البنات

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ