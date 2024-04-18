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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم دورتين تدريبيتين في مجال التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر

صدى البلد

نظمت أكاديمية الشرطة دورتين تدريبيتين "بمقر مركز بحوث الشرطة" بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال "التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستوى المحلى والدولى" على مدار يومين بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية بالوزارة.

وتضمن البرنامج التدريبى للدورتين التدريبيتين التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى ، والتعريف بالقانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان ، فضلاً عن التدريب على حماية أرواح وكرامة ضحايا الحرب والعنف الداخلى وتقديم المساعدة لهم ، ومبادىء إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة.

 كما تضمنت فعاليات الدورتين تدريبات للكوار الأمنية المشاركة فى مجال إختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، والتى شهدت تفاعلاً ملحوظاً من قبل المشاركين ، إلى جانب إستعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة. 

يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية إلى التعاون مع كافة المنظمات الدولية دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الإهتمام المشترك.


 

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اكاديمية الشرطة البرامج التدريبية القانون الدول العنصر البشري اللجنة الدولية للصليب الاحمر المنظمات الدولية

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