حبسوه وربطوه.. احتجاز عامل بمحل وإجباره على توقيع 7 إيصالات أمانة بالمنصورة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (عامل بمحل ملابس أطفال - كائن بدائرة القسم) بتضرره من كلٍ من (مالك المحل المشار إليه ، وعامل بمحل ملابس آخر) لقيامهما بإحتجازه أثناء عمله بالمحل ملك الأول وتكبيل يديه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة وحروق ، وإكراهه على توقيع 7 إيصالات أمانة، وقيام أحدهما بتصوير مقطع فيديو على هاتفه المحمول حال قيامهما بالتعدى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (الهاتف المحمول وبه مقطع الفيديو خاص بالمجنى عليه - 7 إيصالات أمانة مُذيلة بتوقيع المجنى عليه) ، وبمواجهتهما إعترف الأول بإرتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بسرقة مبلغ مالى من إيراد المحل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.