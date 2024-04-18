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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: رفع 32 لوحة إعلانية مخالفة بالحامول

إزالة اللافتات المخالفة
إزالة اللافتات المخالفة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إزالة 32 لوحة إعلانية مخالفة من الشوارع الرئيسية والفرعية بالحامول، بالتعاون مع إدارة الدعاية والإعلان بالمحافظة، تحت إشراف عصام القصيف ، رئيس مركز ومدينة الحامول، تنوعت ما بين لافتات وبنرات إعلانية، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود المحافظة لإزالة الإعلانات المخالفة ومواجهة العشوائية.

أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضارى للمدن والقرى، وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلانات، موجها بالاستمرار فى التصدى لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، أو تركيب الإعلانات التجارية بالمخالفة للقانون.

إزالة الإعلانات المخالفة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إتخاذ الإجراءات القانونية

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