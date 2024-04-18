مطار الشارقة الإماراتي يعلن استمرار تشغيل رحلات الطيران

أكد مطار مدينة الشارقة الإماراتية ، اليوم الخميس، استمرارية تشغيل رحلات الطيران.

ودعا المطار المسافرين إلى التحقق من بيانات رحلاتهم ومراجعة شركات الطيران المعنية، والتوجه إلى المطار في حال لديهم حجز مؤكد فقط.

ومن ناحية أخرى، قررت طيران الإمارات تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين من دبي اعتبارًا من الساعة 8:00 صباح يوم الأربعاء وحتى منتصف ليل يوم 18 أبريل، بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وحالة الطرق.

وحسب صحيفة “البيان" الإماراتية، قالت طيران الإمارات إنه يمكن للعملاء المتأثرين التواصل مع وكيل سفرهم أو مركز اتصال طيران الإمارات لإعادة الحجز.

وأضافت: “سيتواصل إنجاز إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي ومسافري رحلات الترانزيت، كما يمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول”، داعية إياهم إلى التحقق من جداول الرحلات على الموقع التالي:emirates.com.

وقدمت اعتذارًا عن أي إزعاج فيما تكثّف طيران الإمارات جهودها لإعادة جميع الرحلات المجدولة، وستقدم الفرق كل الدعم الممكن للعملاء المتأثرين.