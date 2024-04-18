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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معارض أثرية وتراثية وورش فنية وتعليمية بمتاحف الآثار للاحتفال بيوم التراث العالمي

معرض أثري
معرض أثري

يحتفل العالم في 18 أبريل من كل عام بيوم التراث العالمي، بهدف الدعوة لحماية التراث الإنساني والتعريف به وبجهود الجهات والمنظمات ذات العلاقة، حيث جاء اقتراح المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) بتحديد يوم التراث العالمي بتاريخ 18 أبريل 1982، ووافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في عام 1983، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.

وتحتفل وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، هذا العام بيوم التراث العالمي، عن طريق قيام عدد من متاحف الآثار على مستوى الجمهورية بتنظيم معارض أثرية  وتراثية مؤقتة، وعدد من الفعاليات الفنية والورش التعليمية عن التراث المصري على مر العصور التاريخية المختلفة.

وأكد  مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن ذلك يأتي في إطار سياسة قطاع المتاحف لتنظيم الفعاليات وورش العمل والأنشطة المختلفة لتسليط الضوء على الأعياد والمناسبات الشعبية والتراثية والثقافية المحلية والدولية التي يحتفل بها الشعب المصري، وتفعيلا للدور المجتمعي والتثقيفي للمتاحف كونها مؤسسات ثقافية وتعليمية وليست مجرد أماكن لعرض القطع الأثرية فقط، بالإضافة إلى رفع الوعي الأثري والسياحي لدى المجتمع بجميع أطيافه وفئاته العمرية المختلفة.

تعرف على المعارض والفعاليات والأنشطة التي تنظمها متاحف الآثار:

- متحف الشرطة القومي بالقلعة:

تحت عنوان " معالم القلعة" ينظم المتحف معرض عن أهم المعالم الأثرية بمنطقة القاهرة التاريخية وقلعة صلاح الدين الأيوبي من خلال عرض لمجموعة من الصور للأسوار، والأبواب، والأبراج، والقصور، والجوامع، و المتاحف بالقاهرة لا سيما القلعة.
ويستمر المعرض لمدة لمدة 30 يوم.

- متحفي جاير اندرسون في حي السيدة زينب، والمركبات الملكية ببولاق:

تحت عنوان "أنتيكا" ينظم المتحفين بالتعاون مع الإدارة العامة للأرشفة بقطاع المتاحف، معرضين تراثيين لمدة 30 يوم، لمجموعات من القطع التراثية القديمة مثل الجرامافون، والراديو، والتليفون، والمكواة اليدوية، والبروجيكتور، والتلغراف.
كما ينظم المتحفين عدداً من ورش العمل  الفنية والتعليمية للأطفال لتعريفهم بالتاريخ التراثي القديم.

- متحف الأقصر:
تحت عنوان "كنوز طيبة" ينظم المتحف معرض لمجموعة من القطع الأثرية المتميزة به، من بينها جعارين، وجزء من غطاء تابوت عليه رسم مركب ، وأوشابتي ، وأواني فخارية، وتمثال لسيدة، وقناعين، وعين من المعدن، وقالب صب.
كما سيتم تنظيم ورشة فنية لتعليم الرسم علي ورق البردي ، وجولات إرشادية داخل المتحف.

- المتحف اليوناني الروماني بالأسكندرية:
ينظم المتحف معرض بقاعة الفن القبطى لمجموعة من مقتنياته الأثرية منها لوحه رخامية من النحت البارز تصور القديس ابو مينا واقف بين جملين، و نسيج قبطى عليه مجموعة من الراقصات والشخصيات الأسطورية، وقنينة عليها القديس مينا.

- متحف ملوي بالمنيا:
تحت عنوان " الحرف التراثية"، ينظم المتحف معرض لمجموعة متميزة من مقتنياته والتي تلقي الضوء على أبرز الحرف التراثية التي توارثها المصريين عبر العصور التاريخية المختلفة، من بينها قلادة من الخرز المختلف الأشكال والألوان من عصر الدولة الوسطي، وعُقد من الخرز من أشكال مختلفة يتوسطها صليب من الخشب من العصر القبطي، ومغزل مكون من سبع قطع مختلفة الأشكال والأحجام من العصر القبطي، وقطعة نسيج دائرية الشكل ومطرزة بخيوط صفراء وحمراء وسوداء تمثل شخص يمتطي جوادًا ومن حوله ملائكة من العصر القبطي،  وقطعة نسيج باللون الأرجواني مسدسة الشكل بها زخارف نباتية على شكل ورق العنب منفذة بطريقة الاختزال من العصر القبطي.
كما سينظم المتحف ورشة فنية لصناعة الحلي وأدوات الزينة ليسلط الضوء على أبرز الحرف التراثية وربطها بمقتنيات المتحف.

- متحف شرم الشيخ :
يعرض مجموعة من الأيقونات من دير سانت كاترين .

- المتحف القبطي بمصر القديمة: 
تحت عنوان "حرف يدوية قبطية-نسيج القباطى" ينظم المتحف معرض لمجموعة من مقتنياته التي تلقى الضوء على حرفة النسيج القبطي من بينها قطعة من نسيج القباطى من الكتان والصوف متعددة الزخارف والألوان، وقطعة من الكتان وزخارفها من الصوف قوام الزخرفة صليب، وقطعة من الكتان والصوف عليها زخارف ملونة لأدمى واقف فاقد أجزاء، وقطعة مربعة الشكل قوام زخارفها عبارة عن أشكال لصلبان داخل جامات، وقطعة من النسيج الملون، ومغزل نسيج.

- متحف ايمحتب بسقارة:
تحت عنوان "المتحف تراث وهوية"، ينظم المتحف احتفالية تتزامن أيضا مع الاحتفال بالعيد السنوي للمتحف، كما ينظم جولة إرشادية للزائرين ووتسليط الضوء على القطع الأثرية المرتبطة بالتراث اللامادي في سقارة.

- متحف أسوان :
ينظم المتحف جولة إرشادية عن معالم النوبة من أبو سمبل إلي فيله ويتضمن البرنامج شرح أهمية الموقع كأحد أهم مواقع التراث العالمي، بالإضافة الى تنظيم ورشة رسم وتلوين لبعض صور معابد النوبة.
 

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