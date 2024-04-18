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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

تصادم سيارتين بأسيوط
تصادم سيارتين بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 9 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم نتيجة تصادم سيارتين علي طريق أسيوط - البداري  الزراعي وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في تصادم دراجتين بخاريتين بأسيوط

إصابة 7 أشخاص في حادث بطريق أسيوط الزراعي

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد وقوع تصادم سيارتين ووجود مصابين ووفيات وبإنتقال قوة من مباحث مركز شرطة البداري والإسعاف تبين صحة البلاغ ونتج عن الحادث وفاة كلا من خالد أ  أ  45 سنه ، ونور ع ف 8 سنوات ، وإصابة كلا من طارق ب م 5 سنوات، و عزه م ع 25 سنه، و نورهان ع  ف  3 سنوات، و محمد م ا 25 سنة ،  كمال م  ح 44 سنة، و زياد احمد فتحي علم الدين 8 سنوات ، وماجده ع د 38 سنه، و محمد ع  20 سنة ،وعماد ح م  24 سنه، و مياده م أ 30 سنة ، وثريا ع د 35 سنة ، وعبد الباسط ش م 54 سنة، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة. 

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