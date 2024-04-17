مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في تصادم دراجتين بخاريتين بأسيوط

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في تصادم دراجتين بخاريتين وقع مساء اليوم الأربعاء، بطريق السحارة بمركز البداري في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق قرية السحارة ناحية قرية النواميس ووجود حالات وفاة وإصابة.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم دراجتين بخاريتين وأسفر الحادث عن مصرع كل من "على . م . م “ محمد 25 عاما ، و ”عمر . م . م" 19 عامًا، و"يوسف .ع .ف " 18 عامًا وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي.

وأصيب "أحمد . م .م" 18 عامًا وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.