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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزارة الخارجية تنظم زيارة لسفراء الدول اللاتينية إلى مدينة دمياط

وزارة الخارجية تنظم
وزارة الخارجية تنظم زيارة للسفراء اللاتين الي مدينة دمياط

  قام السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية وسفراء وقائمين بأعمال 13 دولة لاتينية معتمدين بالقاهرة، بالإضافة الي سفير كندا بزيارة الي مدينة دمياط يومي 17 و18 ابريل، حيث التقي الوفد الزائر بالدكتورة منال عوض محافظ دمياط التي استعرضت جهود الدولة في تمكين المرأة، وارتفاع نسب تمثيلها في المناصب الوزارية والدبلوماسية والقضائية والبرلمانية وغيرها في السنوات الأخيرة.
 كما عرضت القدرات التجارية والاستثمارية لمحافظة دمياط خاصة مع تطوير الميناء لتعزيز التصدير للخارج في عدد من المجالات والسلع الهامة، بالإضافة الي خطة الدولة في إقامة المشروعات العملاقة في نطاق المحافظة في إطار بناء الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه أثني مساعد وزير الخارجية علي التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة ومن بينها محافظة دمياط في إطار الترويج للقدرات المصرية في مختلف المجالات وإبراز دور الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكداً على أهمية اطلاع السفراء الأجانب على مختلف مناحي التطوير في الدولة المصرية.
وقام السفير فهمي والسفراء الزائرين ترافقهم محافظ دمياط بزيارة الي مشروع "المدينة الآمنة" بمنطقة عزبة البرج والذي أقيم بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي المصري للمرأة لتخصيص مناطق آمنة لحماية النساء والفتيات ضد العنف وتعليمهم الحرف المختلفة وتطوير مهاراتهن الإبداعية.
كما زار السفراء الزائرين شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" حيث كان في استقبالهم المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والمهندس احمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر لانتاج الأسمدة "موبكو" والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول، حيث تمتلك الشركة أكبر مصانع الأسمدة النيتروجينية في مصر وتأسست عام 1998 داخل المنطقة الحرة في دمياط على مساحة 400 ألف متر مربع برأس مال يتجاوز اثنان ونصف مليار جنيه مصري.
   وتفقد السفراء الشركة المصرية لإنتاج الميثانول "ميثانكس" بحضور اللواء أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء دمياط والسيد محمد شندي، الرئيس التنفيذي للشركة، والتي تم تشييدها باستثمارات كندية تتجاوز مليار و200 ألف دولار امريكي منذ عام 2011 وبدأت التصدير للأسواق الأوروبية عام 2015، واستعرض السفراء مراحل التصنيع والتصدير عبر ميناء دمياط.

التجارية والاستثمارية الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتور حازم فهمي السفير الدكتور حازم فهمي

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