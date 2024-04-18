بحضور قيادات تعليمية.. نجع حمادي تنظم حفل ختام للأنشطة التربوية





نظمت إدارة نجع حمادى التعليمية شمال قنا، برئاسة عفت محمد وزيرى، مدير عام الإدارة، اليوم الخميس، حفل ومعرض ختام الأنشطة التربوية للعام الدراسي 2023/2024، تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

حضر فعاليات حفل الختام، الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، و منال عبد الوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، وصابر عبد الحميد زيان، مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بقنا، والحاج سعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المديرية، والنائب السيد المنوفى، عضو مجلس النواب، والنائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، ونخبة من مديري الإدارات النوعية بالمديرية، وموجهي عموم الأنشطة التربوية بالمديرية، ونائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، ومديري إدارات الأوقاف، والأزهر، والصحة، وعدد من القيادات التنفيذية.

تضمن الحفل، تقديم فقرات و استعراضات رياضية، وفنية، خلال الحفل الفني، بجانب عروض مسرحية، و إلقاء الشعر، وغيرها من الفقرات الفنية والاستعراضية الأخرى للطلاب.

وأكد عفت محمد وزيرى، مدير الإدارة التعليمية بنجع حمادى، أهمية الأنشطة التربوية والتى تعد المحرك الرئيسى والداعم للتعلم والذى يتفق ورؤية وزارة التربية والتعليم، وخطة التنمية المصرية المستدامة، منوهاً إلى أن المعرض شمل عدة أنشطة للطلاب والطالبات، ومشيداً بالمجهود المبذول فى المعرض.

من جانبه أشاد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بحسن تنظيم وإعداد حفل ختام الأنشطة التربوية ومعارض الأنشطة، مقدما الشكر والتقدير لفريق الخدمات التربوية لإدارة نجع حمادي التعليمية برئاسة رمضان حمدون، وموجهى الأنشطة والمعلمين و الاخصائيين بمعارض الأنشطة المختلفة، الذين بذلوا الجهد لإخراج المعرض بهذا الشكل المميز، والأداء الفعال والمتميز للأنشطة التربوية على مدار العام الدراسي، والشكر للطلاب والطالبات منفذي الفقرات والاستعراضات الفنية والرياضية.

وأشار وكيل الوزارة ، إلى أنه استمتع بحضور الحفل الذى تم تحت إشراف قسم الخدمات التربوية، و استضافته "مدرسة الإصلاح الزراعي الابتدائية بمدينة نجع حمادي"، ولهم كل الشكر والتقدير على المجهود المشرف والتنظيم المميز، للحفل والمعارض و اظهاره فى أبهى الصور، موجهاً لقيادات إدارة نجع حمادي التعليمية من مدير عام الإدارة، مديرى مراحل ورؤساء أقسام وموجهين، الشكر والتقدير لجهودهم.



