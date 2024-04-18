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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مؤلفات بيتهوفن وهايدن في أعظم السيمفونيات بالأوبرا

صدى البلد

تقيم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا ضمن سلسلة أعظم السيمفونيات لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى، في الثامنة مساء السبت 20 ابريل علي المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج عددا من الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منها السيمفونية 99 لـ هايدن والسيمفونية الرابعة لـ بيتهوفن .

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جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم سلاسل من الحفلات المتنوعة التى تلقي الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية الى جانب الاعمال المصرية فى القالب الكلاسيكى .

على جانب آخر، تواصل الثقافة المصرية تنفيذ خطتها الهادفة الى صون الهوية الفنية، حيث تنظم دار الاوبرا برئاسة الدكتورة  لمياء زايد حفلا بقيادة المايسترو صلاح غباشى ضمن سلسلة كلثوميات في الثامنة مساء الأحد المقبل على مسرح معهد الموسيقي العربية .  

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء يؤديها كل من غادة ادم وبسمله كمال.

يذكر أن سلسلة كلثوميات تأتي ضمن أهداف دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة باعتبارها جزءا أصيلا من التراث الموسيقى العربي.

اعمال كوكب الشرق ام كلثوم اعظم السيمفونيات التراث الموسيقى العربي التراث الموسيقي الأعمال الكلاسيكية الأوبرا المصرية المايسترو أحمد الصعيدى

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