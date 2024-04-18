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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان السوق الدائمة | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، السوق الدائمة بغرب مدينة كفر الشيخ، مكلفاً بوضع تصور شامل لتعظيم الاستفادة من المعرض الدائم، في إطار خطة المحافظة لتطوير الأسواق العشوائية بهدف توفير بيئة أفضل للتجار والمواطنين وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص للعمل.

وشدد محافظ كفر الشيخ، برفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وتحرير محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

 كما شدد على حظر التعدى على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، وإزالة الأرصفة المخالفة والالتزام بخطوط التنظيم المعتمد وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن فى السير والمرور فى شوارع مناسبة يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع تنفيذاً للقانون.

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أصحاب المحلات ازالة الاشغالات الباعة الجائلين الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة التنسيق والتعاون الظروف الاقتصادية والاجتماعية الخدمات المقدمة للمواطنين الجهات المعنية التواصل مع المواطنين اللواء جمال نور الدين المخلفات والقمامة

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