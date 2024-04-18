المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يستقبل سائحي روسيا وتركيا "خاص"

قالت الدكتورة ولاء مصطفى مدير عام المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، إن معدل وحجم الزيارات والإقبال رائعة ،من أسواق سياحية متعددة بالإضافة إلى السياحة الداخلية.



أكدت الدكتورة ولاء في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن هناك تنسيق بين المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية وهيئة تنشيط السياحة ، لإستقبال أفواج سياحية لمدة 5 شهور بدأت من منتصف إبريل الجاري من أسواق روسيا وتركيا ، القادمين عبر السفن في موانئ الإسكندرية.

المتحف اليوناني الروماني

المتحف اليوناني الروماني



أضافت مدير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية ، ان قاعات العرض تمتلئ بـ الأسرار التاريخية ، أبرزها قاعة الإسكندر الأكبر، وقاعة كيلوباترا ومارك انطونيوس، وقاعة أباطرة القرن الذهبي، وقاعة الفلاسفة، وقاعة النشاط الصناعي والتجاري في العصر الروماني، وفاترينات العُملات وتماثيل الفن السكندري، والتوابيت الرخامية، بالإضافة إلى مكتبة تحتوي على أقدم المخطوطات عن الحضارة المصرية، و قاعة المؤسسين الإيطاليين للمتحف.

المتحف اليوناني الروماني



أشارت إلى ، هناك فعاليات قوية أبرزها الاحتفال بـ يوم التراث العالمي ،ومعرض إفتراضي داخل المتحف ،والفترة القادمة نستهدف مزيد من الفعاليات من ندوات .

المتحف اليوناني الروماني



