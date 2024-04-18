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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أسباب المعاناة من طنين الأذن.. تعرف عليها

صدى البلد

قال الطبيب الروسي فيتوتاس كيسيليوس أخصائي السمع والأنف والحنجرة في معهد "سفيرجيفسكي" للبحوث العلمية السريرية بوزارة الصحة الروسية، إن أحد أسباب طنين الأذن هو الإجهاد واضطراب النوم.

ووفقا لما جاء بموقع “نوفوستي” أوضح الأخصائي أنه في بعض الأحيان لا يشعر المرضى بالقلق من فقدان السمع بقدر ما يشعرون بالقلق من ظهور طنين الأذن.

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وكشف فيتوتاس كيسيليوس أن اضطرابات النوم المصاحبة للإجهاد مع اضطرابات النوم واضطرابات الأكل والأرق تسبب توترا عصبيا مفرطا ما يؤدي إلى ظهور طنين الأذن.

قال فيتوتاس كيسيليوس:" هناك مصطلحات طبية مختلفة ترتبط بمشكلة طنين الأذن مثل الضوضاء والصافرة والصرير والرنين، ولكن غالبا ما يظهر بسبب زيادة المعاناة من  التوتر والأرق واضطرابات النوم واضطرابات الأكل .

وترى داريا بيدانوفا ، أخصائية الأذن والأنف والحنجرة أن طنين الأذن قد يكون ناتجا عن أحد أعراض الأمراض الأخرى مثل السكري أو خلل الغدة الدرقية والصداع النصفي وفقر الدم والتهاب المفاصل الروماتويدي. 

وأضافت أنه فى حالة عدم  وجود أى مشكلة فى الاذن بعد الفحص  فسيوجهك استشاري الأذن والحنجرة لطبيب الأعصاب أو القلب أو الغدد الصماء أو جراح الوجه والفكين .

طنين الأذن التهاب المفاصل الروماتويدي خلل الغدة الدرقية طنين في الأذن غدة الدرقية مرض السكر مرض السكري

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