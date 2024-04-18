بولندا : بدء المفاوضات بشأن الانضمام لمشروع الدفاع الجوي الأوروبي

أعلنت بولندا اليوم الخميس 18 أبريل 2024 بدء المفاوضات بشأن الانضمام لمشروع الدفاع الجوي الأوروبي

وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش،: "غدا تبدأ مفاوضات العمل بين ممثلي هيئة الأركان العامة للجيش البولندي والجانب الألماني"، وفقًا لما أوردته وكالة نوفوستي الروسية.

وأضاف وزير الدفاع البولندي أن ألمانيا تشتري نظام دفاع صاروخي قادر على مواجهة الصواريخ الباليستية.

وأشار كوسينياك إلى أنه يعتقد أنه سيكون من الجيد جدًا أن تتاح لنا الفرصة أيضًا لاستخدام هذا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن وارسو لا يمكنها نقل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا.