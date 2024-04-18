الجارحي للجنايني: الأهلي حصد 16 بطولة حتى الآن من الزمالك

وجه محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رسالة لعمرو الجنايني عضو مجلس الزمالك السابق، بعد احتفال الأخير بفوز الأبيض على الشياطين الحمر 2-1 في الدوري.

وكتب الجارحي عبر صفحته الشخصية مشيرا للجنايني قائلا: مش ممكن يا عمورة كل يوم بوست أروع من اللي قبله..خف عشان صحتك.. أصلها بالبطولات مش بالماتشات .. الأهلي لحد دلوقتي يتفوق على الزمالك 16-0

Amr Elganainy

وأضاف: بطولات الأهلي الموسم ده لحد دلوقتي:

كرة القدم: بطولتين .. كأس مصر ، السوبر المصري

كرة اليد رجال: 3 بطولات .. بطولة افريقيا للأندية أبطال الدوري ، كأس السوبر المصري ، السوبر الأفريقي

كرة الطائرة رجال: بطولتين .. كأس السوبر المصري ، الدوري العام

كرة السلة رجال: بطولتين .. بطولة الدوري المرتبط ، كأس السوبر المصري

كرة الطائرة سيدات: 3 بطولات .. السوبر المصري ، الدوري العام ، كأس مصر

كرة اليد سيدات: بطولتين .. الدوري العام ، كاس مصر

كرة السلة سيدات: بطولتين ..كأس السوبر المصري ، بطولة منطقة القاهرة.